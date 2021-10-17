特映券抽贈《藏愛的畫像》 10/19（二）長春國賓

芬蘭奧斯卡名導 安提約基南Antti Jokinen最感人作品

◎勇奪伊朗曙光影展最佳女主角大獎

◎榮獲芬蘭奧斯卡雙料大獎提名

◎榮獲波蘭電影攝影藝術國際影展最佳影片提名

◎榮獲上海電影節最佳影片提名

1915年，海倫娜．謝芙貝克（Helene Schjerfbeck）還是位跟母親住在鄉下、名不見經傳的畫家。即便久未開展，海倫娜還是不停地充滿熱情在創作…。

她人生的轉捩點，是一名畫商發現了她，以及對她所創作的159幅畫作驚為天人，並計畫為她舉辦一場大型個展。但對海倫娜來說，她生命中最重要的時刻，卻來自於畫展上與艾納瑞特（Einar Reuters）的邂逅。艾納瑞特是個林務官員，卻對海倫娜、以及她的畫作情有獨鍾。他雖成為最了解海倫娜的摯友，卻也是她人生最痛徹心扉的摯愛…

電影《藏愛的畫像》（Helene）取自於真實人物故事，刻畫了芬蘭最知名女畫家海倫娜謝芙貝克，自1915年至1923年間的成就與愛情。全片影像絢麗、光影醉人，女主角蘿拉伯恩（Laura Birn）的感動演出充滿衝擊力與說服力，一舉跨國勇奪伊朗曙光影展最佳女主角大獎。

❤️中時娛樂邀您搶先看《藏愛的畫像》特映贈票抽獎活動。

特映會活動將在10/19（二）台北長春國賓影城 21:00 舉行

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▶參加申請至 10/18（一）20:00截止

▶截止暫定於 10/18（一）22:00前，只以私訊通知中獎人，不另行公布名單，未獲中獎訊息即未得獎。中獎與否請勿以任何方式詢問本報或電影院。

▶領票方式：特映會當日台北長春國賓影城一樓入口處（20:00～）憑小編私訊領票（暫定，必須使用智慧手機）

▶若得獎後因故無法參加，請自行分享他人等，不需聯絡《中時娛樂》。

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