一名人妻表示，與老公婚前婚後都是採取AA制，沒想到老公竟然小氣到在雞蛋上標上一顆「3.09元」，令她既無奈又無言，「對我的小氣真的表現得一覽無遺，我打死都不可能動你的一顆3.09元的蛋」，這段經歷在網路上曝光後，一票網皆認為這已不是「摳門」的問題，紛紛奉勸她放生離婚。

原PO昨（16）日於臉書社團《爆廢公社二館》抱怨，下班回到家往往是晚上10點，身心已非常疲憊，才進家門卻被兒子拉到冰箱前，豈知才打開冰箱，就看到蛋架上一顆顆的雞蛋，被先生用黑色筆寫一顆「3.09元」，這一幕令她滿腹委屈及無奈。

原PO指出，老公從交往到婚後都是採取AA制，令她十分不滿「再怎麼沒感情，這動作只會顯現你對我的小氣，表現得一覽無遺，我打死也不可能動你的雞蛋好嗎？一顆3.09元？」並認為全家的保險費、兒子學費、安親班、補習費、三餐及其他雜七雜八的費用，都是從她的口袋支出，「那我是不是也要跟你算一下？被兒子叫來看冰箱這幕，真是刷新我三觀，有沒有很像樂透開獎號碼？」

貼文曝光後，不少網友也都看傻眼，「這是我看過目前最有趣的AA制」、「打燈籠也找不到這種老公吧？奇葩」、「太扯…這已經不是摳是找麻煩吧」、「到底是多閒才有辦法在蛋上面寫價錢」、「想離婚的話，這是無法共同生活的證據喔」、「是我就直接放100元下去，然後蛋全部敲破」、「天啊！怎麼有辦法跟他生活下去，妳太辛苦了！放生吧」。