指甲對人來說到底有甚麼用途，你是否曾仔細看過自己的手腳指甲？志勛皮膚科診所楊志勛醫師指出，「指甲的形狀、表面的變化、顏色，都能透露最誠實的身體狀態，甚至個人職業，生活習慣也能從中看出來。小小一片指甲，可是很有意思的在傳遞我們身體的健康報告」。粉專《營養嫚嫚說》的營養師陳嫚羚提到，從不同的指甲問題，可以對應出可能的營養失調警訊。

●指甲不健康 增加感染機會!

嫚嫚營養師表示，當指甲不健康的時候，尤其像末梢如腳趾處，可能存在的細菌、黴菌，就會趁機入侵脆弱的指甲造成感染問題。同時像是顏色變黃、變綠、變黑或是指甲變形、捲甲，都要就醫診治，不要輕忽。

●指甲黑線恐是癌變

皮膚科醫師蔡逸姍受訪時也提到，指甲若出現黑色細線，要當心恐是黑色素癌；點狀白斑，代表營養不良；肉刺脫皮代表過度乾燥；指甲腫脹代表可能有心臟病、肺癆、肺癌；而月牙顏色則表示心血管、肝腎疾病。蔡醫師強調，若確診是黑色素癌，更是皮膚「癌王」，務必把握黃金治療期。

●指甲問題 對應營養失調

嫚嫚營養師指出，除了疾病及感染問題外，指甲5種狀態可能也是營養缺乏的表徵。

(圖/營養嫚嫚說-嫚嫚營養師提供)

不過嫚嫚營養師強調，營養的補充調整，需要大約1-2個月才能看到成效，所以正確並持續調整飲食習慣，才有機會明顯改善。