紅襪馬丁尼茲擊出滿貫全壘打。（MLB臉書）

波士頓紅襪在美聯冠軍賽締造驚人的歷史，17日做客休士頓太空人的第2戰，紅襪居然在前兩局各自擊出1發滿貫全壘打，成為史上首次在季後賽單場兩度轟出滿貫炮的球隊！終場紅襪以9-5擊敗太空人，雙方在美聯冠軍賽1勝1負。

太空人先發投手是賈西亞(Luis Garcia)，他首局上挨了長打，投出兩個四壞保送被攻佔滿壘，也弄到兩人出局。此時輪到第6棒指定打擊馬丁尼茲(J.D. Martinez)，賈西亞攻擊外角，馬丁尼茲大棒把球推打到反方向的右外野，雖是平飛球但飛得很遠，滿貫全壘打！

挨了重擊的太空人沒有立刻換投，第2局一開打賈西亞又是連續4顆壞球保送打者，這時他撐不住了，因為右膝不適退場，換上歐多瑞希(Jake Odorizzi)登板，歐多瑞希很快被敲兩支安打填滿壘包。紅襪左打狄弗斯(Rafael Devers)上場，他前面1好1壞沒出棒，第3球是內角的切球，他猛力一揮，這球飛到右外野接近旗桿的地方出去了，紅襪第2發滿貫全壘打！

太空人打線還未展開攻勢就面臨落後8分的劣勢。前一場轟出兩支陽春炮的紅襪E.賀南德茲(Enrique Hernández)，這場也在第4局轟了陽春炮，比數擴大到9比0。

紅襪先發投手艾沃迪(Nathan Eovaldi)4局下被太空人打回3分，在球隊大幅領先的情況下沒有受到太多影響，投到第6局才退場，總計5.1局收下勝投。太空人葛瑞奧(Yuli Gurriel)、卡斯楚(Jason Castro)9局後半各自擊出陽春炮，打得紅襪緊急換投才結束比賽。