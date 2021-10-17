高雄城中城火警剛釀46死 清晨再冒白煙嚇壞民眾 08:512021/10/17 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄鹽埕區城中城大樓14日發生嚴重火警，釀成46人死亡、41人輕重傷，未料才剛過3天，城中城大樓又傳出一樓冒出陣陣白煙。（洪浩軒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄鹽埕區城中城大樓14日發生嚴重火警，釀成46人死亡、41人輕重傷，未料才剛過3天，城中城大樓又傳出一樓冒出陣陣白煙，且有燃燒塑膠的刺鼻臭味，在場員警發現後，立即通報消防人員到場搶救，目前危機已經解除，所幸並未造成任何人員傷亡。 高市府消防局表示，17日上午6時25分接獲在場員警報案，稱城中城大樓1樓有煙霧冒出，消防人員立即到場搶救，疑似是先前堆積的灰燼尚未燃燒完畢，引燃在旁的紙箱所引起，目前狀況已經解除，並請火調人員到場進一步釐清相關原因。 老人住老宅 大火燒出居住不正義 防城中城憾事 宜縣加強稽查、演練 #城中城大樓 #到場 #白煙 #燃燒 #高雄鹽埕 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 葉元之爆 蔡可探病朱遭拒 高市府還在分藍綠 04:102021/10/17 焦點要聞 辦公用途變住家 行政怠惰釀悲劇 04:102021/10/17 焦點要聞 高雄城中城大火釀46死 郭正亮嗆綠媒一句話 00:212021/10/16 政治 城中城大樓招魂 家屬哭喊要親人回家場面哀戚 17:452021/10/16 社會 俄羅斯再傳假酒中毒釀18死 當局逮2嫌 07:172021/10/17 國際 警詢18小時頻跳針 直說太太也知小三 04:102021/10/17 社會新聞 母獲救驚慌 泣求侯友宜救救女兒 04:102021/10/17 社會新聞 劉世芳甩鍋韓國瑜 朱立倫斥無恥 04:102021/10/17 焦點要聞 竹科施打站大排長龍 預約者氣炸 04:102021/10/17 地方新聞 悼城中城 刪Q總部黃金周末休兵 04:102021/10/17 政治要聞 火場招魂 哭喊親人回家 連擲11次才聖杯 04:102021/10/17 焦點要聞 社會熱門新聞 虎豹潭再尋獲一名9歲女童 還有4人失蹤 - 社會 虎豹潭6人落水失蹤仍未找到 完整名單公開 校方回應了 - 社會 虎豹潭6人落水失蹤 雨用「倒」的！當地民眾想救都來不及 - 社會 妻接受陳修將外遇 小三月拿3萬生活費遭虐殺 親弟發聲了 - 社會 起底「76行者」陳修將驚人來歷 靠遺體修復洗白今又沉淪 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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