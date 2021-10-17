高雄鹽埕區城中城大樓14日發生嚴重火警，釀成46人死亡、41人輕重傷，未料才剛過3天，城中城大樓又傳出一樓冒出陣陣白煙，且有燃燒塑膠的刺鼻臭味，在場員警發現後，立即通報消防人員到場搶救，目前危機已經解除，所幸並未造成任何人員傷亡。

高市府消防局表示，17日上午6時25分接獲在場員警報案，稱城中城大樓1樓有煙霧冒出，消防人員立即到場搶救，疑似是先前堆積的灰燼尚未燃燒完畢，引燃在旁的紙箱所引起，目前狀況已經解除，並請火調人員到場進一步釐清相關原因。