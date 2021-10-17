2022年縣市長選舉，共有14位首長尋求連任、8位卸任交棒，國民黨希望能穩住14席，力拚16席；民進黨則力保7席伺機搶攻9席；民眾黨盼以「藍綠相爭」模式坐收漁翁之利，其中台北市、桃園市及新竹市，更被視為藍綠白扭轉政治版圖的重要戰役。

◆首都戰局藍白2強就位 綠營這3人浮出

台北市長柯文哲將卸任，首都一戰各黨派摩拳擦掌，國民黨立委蔣萬安呼聲高，且在質詢時多次與衛福部長陳時中直球對決，獲得不少關注度。民進黨則有衛福部長陳時中、立委何志偉，即將卸任的基隆市長林右昌也鴨子划水前進北市；另有綠營基層想讓天才數位政委唐鳳出征，搶攻年輕選票。台北市副市長黃珊珊則與民眾黨合作，在本土疫情爆發時曝光度相當高，聲量一度衝上高點，已就戰鬥位置。

國民黨立委蔣萬安。（中時資料照）

◆侯友宜、盧秀燕高人氣拚連任

國民黨尋求連任的11人中，以新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕最受矚目，侯友宜施政民眾有感，在疫情爆發時也屢次槓上中央，更是民調常勝軍，還被視為2024年最強人選。盧秀燕上任後則力抗空汙，加上恢復老人健保補助，及台中捷運、綠空鐵道等重大建設陸續完工，民調持續攀升。

◆桃園市五五波 藍綠都缺大咖

桃園市長鄭文燦2屆任期屆滿，民進黨前立委黃適卓、鄭寶清、公平會前副主委彭紹瑾都紛紛表態，但沒有派系支持後勢待觀察；而綠委鄭運鵬也頻被點名，只是與地方接觸少，引發抱怨「電視看得到，地方沒看到」，因此綠營尚無絕對優勢人選，鄭文燦也多次喊出明年選情五五波，黨內同志要努力。藍營部分，長年穩坐議長寶座的邱奕勝經營地方甚深，陸軍組織戰實力堅強，但恐難擋綠營擅長的「空戰」；藍委萬美玲、魯明哲，分別在桃園和中壢2大票倉具有高人氣，但若要參選，需背水一戰請辭參選。民眾黨祕書長謝立功傳出有意參選，他也曾到桃園時說「我不否認願意做這樣的嘗試」，但實際人選仍待黨內討論。

◆新竹拋合併議題 林智堅有2條路？

新竹市長林智堅兩屆市長將屆滿，日前拋出大新竹合併議題，對藍綠白布局影響有待觀察。外傳藍委鄭正鈐有意參選，國慶日更邀張亞中、趙少康助陣遊行；市議員林耕仁也獲得黨團的全力支持，國民黨最終人選端看黨中央態度。民眾黨立委高虹安挾高學歷空降新竹市，近日也正式成立民眾黨新竹市黨部、擔任黨部主委，是黨內一強力吸票機。民進黨則在林智堅提出大新竹議題後，原定可能的接棒人選鄭宏輝與李妍慧持續鴨子划水，抓住曝光機會維持熱度；若大新竹合併，民進黨毋庸置疑由林智堅上陣，而他近日也勤跑新竹縣，被解讀為合併失敗後轉戰新竹縣長備案計畫，因此無論大新竹是否合併，都可能上演新竹縣市首長楊文科、林智堅的對決戲碼。

新竹市長林智堅拋出大新竹合併構想，引發各界討論。（報系資料照）

◆基隆市長4人爭搶 藍綠白名單曝光

基隆市長期藍大於綠，現任市長林右昌2014年為民進黨成功插旗，2018年更以史上最高票10萬2167票成功連任，誰接棒備受關注。民進黨立委蔡適應雖有一定的基礎，但苦等疫苗、進口萊豬也累積民怨，加上「基隆捷運」目前未見具體成果，更衍伸台鐵基隆站存廢問題，這些都是要面臨的議題。對國民黨來說，基隆已被列為「艱困區」，曾在基隆三連霸立委的謝國樑搶頭香宣布參選，近期頻露臉、勤跑地方，已獲藍營議員表態支持。民眾黨則有意推出不分區立委邱臣遠。此外，國民黨基隆市黨部前主委黃希賢今年3月宣布退出國民黨，並喊話參選，是否對謝國樑造成影響有待觀察。

◆黃偉哲遇挑戰 這7人連任穩

至於其他縣市部分，台南市長黃偉哲拚連任，但面臨正國會立委陳亭妃競爭；高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁黨內無人挑戰；國民黨14位縣市首長僅苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱、連江縣長劉增應等3首長卸任，因這3縣基本盤藍大於綠，除非重大變數，泛藍內部接棒機率高。花蓮縣長徐榛蔚、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣林姿妙、台東縣饒慶鈴、金門縣楊鎮浯、澎湖縣賴峰偉、新竹縣楊文科等7人，連任之路穩定。

而在藍綠均勢的彰化縣，面對民進黨縣黨部主委邱建富、前縣長魏明谷等人挑戰，擁有現任優勢的彰化縣長王惠美也不能掉以輕心。雲林縣綠大於藍，國民黨張麗善2018年勝出，上任後施政滿意度為中段班，民進黨立委劉建國、前縣長蘇治芬均有意挑戰，將考驗張榮味家族動員能力。