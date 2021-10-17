謝霆鋒、王菲、張柏芝3人之間的感情糾葛，一直是外界津津樂道的話題，尤其謝霆鋒在和張柏芝離婚後，和王菲來個世紀大復合，更是震撼整個演藝圈，雖然兩人對感情事一向低調，但依舊幸福甜蜜，而王菲15歲女兒李嫣也出落得亭亭玉立，經常登上媒體版面，之前就有陸媒報導過，李嫣和張柏芝曾在機場巧遇，但她大方化解尷尬，讓網友都忍不住讚「家教真好」。

先前陸媒曾報導，李嫣在機場巧遇張柏芝，兩人先尷尬對望，不過李嫣隨後走到張柏芝面前，稱呼她「大姐姐」，這讓張柏芝也愣了一下，本以為她會和擦身而過，畢竟自己媽媽和她的前夫在戀愛，但她卻主動邁出第一步，懂事態度讓張柏芝也印象深刻，網友也大讚王菲教得好，「李嫣的家教真好」、「李嫣心胸很寬廣」。

王菲2014年和謝霆鋒世紀大復合。(圖／翻攝自東網)

謝霆鋒年輕時和王菲有過一段情，兩人分手後各自嫁娶，王菲和李亞鵬結婚，育有一女李嫣，謝霆鋒和張柏芝則育有2個兒子，2012年謝霆鋒先宣布與張柏芝離婚，2013年王菲也和李亞鵬結束8年婚，恢復單身4人，感情世界備受外界關注。

2014年謝霆鋒和王菲世紀大復合，震撼外界，如今兩人低調交往7年，而張柏芝則是獨自扶養2個兒子，並於2018年生下第三胎，但她始終未透露孩子生父是誰，李亞鵬和小19歲世界小姐女友海哈金喜感情穩定。