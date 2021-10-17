綠委黃國書今在臉書自承因曾擔任國民黨線民，將退出民進黨、退出黨團運作，本屆立委任期屆滿後不再連任，由於黃國書在台中地方基層實力雄厚，不再連任後，將牽動2022台中市議員和2024藍綠立委選戰。

據黃國書在立院網頁的經歷，黃畢業於台北藝術大學、及中興大學國際政治研究所，從1998年到2016年間任台中市議員，《中國時報》2019年8月報導稱，黃2015年以5屆資深議員，搶攻立委補選成功，在台中深耕多年打下雄厚基層實力；黃並於2016年打敗國民黨的沈智慧，當選立委，2020年打敗國民黨的台中市議員李中，順利連任。黃長期關注教育及文化領域，其書法造詣深厚，更在國父紀念館舉行書法展。

在黃國書今（17日）宣布，即日起將退出民進黨、退出黨團運作後，將牽動該選區的藍綠立委和議員選情。對此，《中國時報》1日指出，民進黨台中市議員邱素貞和鄭功進都將交給子女披戰袍參選，《自由時報》今報導，在黃國書宣布不再連任後，邱素貞和鄭功進、以及同樣表態交棒給子女參選的台中市議員何敏誠是否參選立委選戰，雖機率不高但可觀察，不過台中市議員江肇國及黃守達參選機會大增。

至於國民黨，曾敗給黃國書的李中是否會再次捲土重來，受到關注。同時，明年將舉行九合一選舉，立委的選戰也將影響台中市議員選舉的布局。