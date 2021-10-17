夜晚躺平時無法順利入睡？若又加上咳不停、喘不過氣的症狀，小心可能是心臟衰竭徵兆！嘉義基督教醫院心臟血管科蔡翰林主任表示，許多心臟衰竭患者會將病徵誤以為是老化現象，像是容易疲累、容易喘不過氣、晚上咳不停無法躺平、體重增加但尿量減少等，若是上述症狀持續且長時間無法改善，就必須留心是否已是心臟衰竭，建議立即就醫檢查。

●為何心臟衰竭患者可能出現端坐呼吸、咳不停等症狀？

嘉義基督教醫院蔡翰林主任表示，心臟在舒張時會使心臟與肺部的血液回到心臟，收縮時再將血液送至各個器官，使器官維持功能，一般心臟衰竭可細分為兩種類型：收縮型心臟衰竭與舒張型心臟衰竭。

冠心病較可能會出現收縮性心臟衰竭，罹患的年齡層較低，且患者以男性為多數；舒張性心臟衰竭多在女性於停經後罹患，患者以女性為多數。

(圖/今健康提供)

因此若器官血液無法回到心臟，將會導致水分產生並堆積於末端器官，就會出現像腳水腫、肚子脹、消化不好等症狀，若水分堆積於肺部，可能就會有走沒幾步路就喘、晚上睡到一半喘醒等症狀。

(圖/今健康提供)

●注意「累、喘、腫」 心臟衰竭三大典型表徵

心臟衰竭常見的症狀為「累、喘、腫」，包含身體疲倦：無特殊過量運動但容易無力疲勞；呼吸困難：平時走沒幾步路就開始氣喘吁吁，尤其晚上喘得更厲害且無法躺平；雙腳水腫，提醒民眾若有以上症狀就要立刻就醫並進行檢查。

(圖/今健康提供)

●飲食控制搭配漸進式運動 避免心臟衰竭成為生活絆腳石

倘若已是心臟衰竭患者，嘉義基督教醫院蔡翰林主任表示，患者每日要注意體重變化，若體重一周內有2-3公斤的升降，就必須多加注意。以及平時也要控制水分與鹽分的攝取，鹽分攝取一日應控制在5公克，水分攝取建議一日約一千至兩千毫升，則運動每週可依照個人身體狀況進行，若運動中有出現身體不適，請立即停止運動且觀察身體變化，後續再依照身體能承受程度進行調整。

蔡翰林主任提醒，心臟衰竭雖然是致死率相當高的疾病，但近年心臟衰竭照護與治療漸趨成熟，目前也有最新的雙重機轉藥物可使用。近期疫情漸趨平緩，建議心臟衰竭患者需定期回診及規律服藥，加上生活、飲食調整，心臟衰竭症狀便可以穩定控制，心臟有機會回覆正常大小，進而維持生活品質。