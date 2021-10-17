新北市雙溪虎豹潭搜救落水失蹤民眾，上午8時40分許，在第4搜索點三水潭尋獲1名女性，疑似為9歲蔡姓女童，身穿紅上衣及黃色雨衣，警消表示仍待確認。

虎豹潭6人落水失聯 17日上午拉起一名男性遺體

新北市雙溪區虎豹潭昨（16）日下午發生6人落水失蹤，新北市消防局徹夜搜索，今（17）日上午6時30分，有民眾在料角坑六和橋下攔截點的攔截索上發現疑似1具成年男性遺體，搜救人員趕抵將屍體拉起，送往八堵礦工醫院，經家屬確認為45歲鐘姓男子。

新北市長侯友宜上午7時抵達前進指揮所，在聽取搜救進度簡報後表示，經過昨天整夜到今天早上，在距離現場「梳子壩」6、700公尺處，發現一位失蹤的大人OHCA送醫。

侯友宜說，今天泰平山區的雨勢仍然不小，溪水非常湍急，動員560名警消弟兄及15艘船艇、5架空拍機，增援救援能量，將分7個搜索點和幾個有可能的地方設攔檢點持續搜尋，期待今天能快速把5位還沒發現的失蹤者找到。