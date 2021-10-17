【愛傳媒簡秀枝專欄】故宮博物院故宮豐富典藏中，「國寶中的國寶」，「鎮院三寶」開展了。展期只剩一個月。飽遊臥看、鉅細靡遺，不能錯過，否則可能再等10年之後！

所謂故宮博物院「鎮院三寶」藝術家，指的是范寬（約950-1032後）、郭熙（約1023-1087後）、李唐（約1049-1130後）。而「鎮院三寶」包括：范寛《谿山行旅》、郭熙《早春圖》以及李唐《萬壑松風》。

李唐《萬壑松風》繪於1124年，距今897年；郭熙《早春圖》繪於1072年，距今長達949年而范寛《谿山行旅》完全沒有紀年，作品年份應該超過千年。

這3件故宮博物院收藏的巨作，具備了歷史性、重要性、稀少性、藝術性、人氣性，其實只要一件出埸，就已經是館博界的大事，繪畫史同道或藝術愛好者，必然不遠千里而來，向聖品親眼覽賞致敬，何況「鎮院三寶」同台亮相，更是難得。

為什麼叫國寶？依據文化部《文化資產保存法》，國寶是經過文化部審議通過，正式核定公告的古物。2012年3月文化部正式把范寛《谿山行旅》、郭熙《早春圖》以及李唐《萬壑松風》，核定公告為國寶級古物。

這3幅巨幅立軸，分別代表了北宋「巨碑式」山水畫的典範，不能確定是全然真境模仿，但都是通過對自然的靜觀與體悟，重新組織凝聚而成的理想山水典型。

以故宮為例，截至2021年六月底為止，故宮文物依照上述審議程序而被核定的書畫類國寶為252件，無論質與量，都居國內博物館和美術館的翹楚地位。「鎮院三寶」是公認為「國寶中的國寶」，地位不凡。

然而，該3件國寶精品年代已近千年，且絹本質材脆弱，必須非常小心呵護，不但展期不能過長，展覽之後，必須花費好些年，讓古畫休養生息。

為了加強保護珍貴古物，減少被光線照射的時間，每次展覽至少必須間隔3年以上，且展期不能超過42天。這回展期已經從10月6日開展，11月16日就結束，僅剩1個月，大家要抓緊時間！

以故宮博物院近年的展覽為例，2006年的「大觀-北宋書畫特展」，展出院藏北宋繪畫42件及書法29件，另外向美國紐約大都會美術館及堪薩斯市納爾遜－阿金斯美術館商借5件書畫，共76件精品，分享藝文饕客。

當時3件山水並列一櫃，外加借自美國大都會博物館藏品董源《溪岸圖》，一起展出，可說盛況空前，震驚全球。

還有，2011年的「精彩一百：國寶總動員」的大展中，范寬、郭熙、李唐等名家，以「三寶合體」姿態展出，也是驚艶一時。如今，睽違10年，故宮特別在疫情趨緩，光輝十月，規劃推出「鎮院國寶—范寬・郭熙・李唐重磅特展，再次合體，有別於前兩次三寶亮相，同樣令人欣喜萬分。

說起范寬、郭熙與李唐，他們是宋代山水畫壇上，舉足輕重的三大家，其筆墨技法、山水造境的意趣廣為後世所援引，是歷代畫家學習取法的重要典型，追慕者也遍及皇室貴族、文人雅士和地方民間，自古至今，影響不輟。

故宮博物院除了展出該3件「鎮院國寶」之外，也闢室選展受3家風格影響的9幅繪畫，時代橫跨了元代到民國，每一幅也都是精采絕倫，呈顯了後人汲古創新的時代風貌。

這些後世追仿的實例，不僅具體而微地勾勒出三家畫風的傳續脈絡，也更確立了范寬、郭熙、李唐在山水畫史上的崇高地位。

在展區內，並會循環播放3件國寶的8K超高畫質影片，以及「走入畫中」多媒體藝術、「筆墨行旅」動畫影片等。透過上述豐富多元的展示規劃，國寶劇跡重現眼前，可望滿足大家對於三寶飽遊臥看、鉅細靡遺的觀展願望。

故宮院長吳密察也以內行人的視角表示，這次展出希望觀眾的目光，能夠聚焦於欣賞「北宋巨碑山水」的典範，透過精心設計的展示手法及超高畫質影像的輔佐，讓3件國寶名作，充分展現出宛如「巨碑」般的撼人意象。

10月15日在三寶展覧現場，巧遇蔣勳（1947-）老師，他以感動的口吻說，「這3張畫，我從20歲看到74歲，真的幸福啊！」

愛藝成痴、古道熱腸的劉墉（1949-）老師，也在展覽現場，他還以《劉墉帶你走進故宮的鎮館三寶》影音及出版專書，這些上了70歳的傑出藝術領航人，非常地「珍愛國寶、把握當下」，同樣令人印象深刻。

疫情困擾全球已近2年，大家苦不堪言，為振奮人心，撫慰心靈，故宮再次以藝術，提升大家的精神能量，可喜可賀，同時，故宮北部院區即將進行整修工程，目前已由宗邁建築師事務所標得工程，正在準備開工中。北部院區大修之前，以「鎮院國寶」作為告別，心誠意切，在在令人難忘。

作者為典藏雜誌社社長

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