美國正面臨嚴重供應鏈危機，已經出櫃的運輸部長布塔朱吉卻仍持續休育嬰假，引發爭議。同黨的民主黨捍衛他留在家中親自帶孩子的權利，保守陣營則譴責他棄重大職務於不顧。

曾角逐民主黨2020年總統大選提名的布塔朱吉（Pete Buttigieg），在美國總統拜登（Joe Biden）上任後，出任運輸部長一職。

布塔朱吉為親赴阿富汗作戰的退伍軍人，又是美國首位公開出櫃的部長級官員，還在9月初於個人推特張貼自己與夫婿查斯頓（Chasten）抱著兩名新生兒的照片，

正式宣布自己成為新手爸爸，讓他的一舉一動備受外界關注。

儘管沒有正式對外宣布，但據政治新聞媒體Politico報導，布塔朱吉自8月中旬以來開始就開始帶薪休假，以便照顧新生兒。

這份報導讓布塔朱吉招致保守陣營的抨擊，不少共和黨籍議員抨擊布塔朱吉不該請育嬰假，特別是美國正面臨嚴重的供應鏈危機之際，身為主管部門最高首長，布塔朱吉應該站上火線，而非休假在家。

共和黨籍聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）在推特上大酸布塔朱吉作為運輸部長的表現十分糟糕，以致美國人甚至沒有意識到他過去2個月裡缺席休育嬰假。

不過，保守陣營的攻擊引來恐同質疑，認為只因為布塔朱吉是一位同性戀父親，才會對他請育嬰假作出攻擊。

布塔朱吉昨天也接受微軟國家廣播公司（MSNBC）訪問表示，我們現在所擁有的是一個真正親近家庭的政府，「我很幸運能作為其中一份子能親身感受，能夠有彈性地照顧新生兒」。

他也澄清，儘管正在休假，但他「全天候處理迫在眉睫的問題」，其中之一即是共和黨最為抨擊的供應鏈問題。

對於布塔朱吉請育嬰假，白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）在推特上讚揚他是「新手父母帶薪休假的重要指標」。

美國人事管理局（Office of Personnel Management）向Politico表示，雖然內閣首長沒有聯邦僱員的家庭照護帶薪假，但總統有權給予休假。（編輯：韋樞）1101017