【愛傳媒黃文博專欄】台北敦化南路的欒樹開花，天際有火紅的樹梢，地面溢滿小燈籠般的落果。隱身都市裡的風景，需要緩走慢晃，方知驚艷。大自然的美麗，專門留給有閒情逸致的人欣賞。

分享這個季節限定的景觀給朋友，一位仍在第一線拼搏事業的友人回說：「幾天前開車經過，看過了。」

看過了。可是看到了嗎？

心繫業務的他，鎮日在場場會議間奔忙，搭車趕場途徑該路段，順便抬眼瞄個幾秒，勢必有眼無心，接收了浮光掠影卻難以目眩神迷吧。真可惜，以他的年紀，竟然沒法停下腳步，碎踩一地斜陽；沒法暫閉雙目，靜聆風中樂章；沒法離群獨處，體悟自身渺小。

其實，他稱得上人生勝利組，也不掩身為勝利組的得意之情。喜歡開車卻請司機，他說從後座下車客戶才看得起；參加高檔品酒會，他說醉翁之意不在酒在人脈；摸黑早起呵欠連連打高球，他說好幾張報價單都在果嶺旁談成的；報名EMBA班，他說交際優先讀書其次。

臉書po的盡是風光，IG曬的只有成就，但關於他場面闊、裡子弱，開銷大、現金少，皮鞋亮、印堂暗，氣勢強、身體虛的傳聞，始終不斷。

連抽個空帶孩子去賞賞都市中的小自然也容錯過，他這樣的人生，到底是完勝還是慘勝呢？有人會說：不就看欒樹嘛，何必如此嚴肅。常綠喬木，年年開花，急什麼？

這樣說吧，你有多少地方只在電視上神遊？有多少美味只在腦海中想像？有多少老友只在手機聯絡人存放？有多少想做的事連想都懶得想了？最最重要的，還有多少時間剩下供你揮霍？

勝利總要付出代價，其中極端昂貴而付不起的代價，莫過於人生餘命知多少。年過半百後，造物主開始資源回收，泰半之人體力透支、精神不濟、病痛纏身、白天瞌睡、夜晚無眠。

這應視作老天的善意，提醒我們逐步退到舞台邊邊角角，替新進演員加油打氣；警惕我們名利追不到就是追不到了，再追便需跟餘命借貸。

你我同在青春年華隨波加入人生戰場，由不得自己選擇。至於在什麼時候退出戰局？優雅轉身離開，或眷戀不捨，全在一念之間。

在眼睛還能分辨奼紫嫣紅時，賞一樹秋紅，莫待做了白內障手術才珍惜秋色。在膝蓋還彎得下去時，屈膝吸滿腔土香，可別等裝上人工關節再婉惜春泥。

自豪擠身人生勝利組的朋友，把風景全發到社群，卻沒刻入心版，心繫社群經營勝於自在悠遊，勝在哪裡？好不容易挪出的假期，也當作為走更長路的中場休息，拖著陳舊軀殼競逐百米，利在何處？

與其爭勝，不如求剩。

所謂人生勝利組宜從狹義解釋，包括：世家子弟、富二代、迎風而起的創業者（如資通訊產業）、以運氣極佳之人。換言之，人生勝利組有先決條件，並非一般人拼盡全力可得。世上多的是「追求人生勝利組」，但與真正的「人生勝利組」相比，前者需付代價遠大於後者。

在我看來，許多自詡人生勝利組的朋友，僅夠格稱為人生「剩」利組，因過度拼搏或逆命而為，丟了健康，淡了親情，毀了感覺，只剩下比普通人多很多的利而已。

絕大多數的人，跟我一樣，平凡！再怎麼奮力追求，所獲有限，時運不濟也罷，懷才不遇也罷，命中註定也罷，能坦然面對現況，並豁然接受平凡，摒除貪求忌妒的心障，別在耳順之年仍自命不凡，剩下的日子便舒服好過。

我姑且用「人生剩餘組」來形容：有剩餘的體能四處走跳，有剩餘的精神發展嗜好，有剩餘的意願高談闊論，有剩餘的小錢衣食無缺。

當然，最最重要的，有剩餘的生命享受剩餘生活。

說白了吧，人生勝利組是天給的。那些教你如何成為勝利組的書籍、課程、演說，就跟偉人傳記一樣-略過了偉人的顯赫家世，誇張了偉人的意志能耐，遮蔽了偉人的缺陷弱點-的確足以激勵凡人奮鬥向上，但亦足以誤導凡人人生方向。

命不配位，無福消受。少數人有牛頓般的運氣，端坐樹下便有果子自落身旁，多數人必須墊起腳尖、伸長手臂抓取高掛樹梢的果子，果子到手，也可能跌一大跤。正所謂，人比人，氣死人。何必與他人比命比運比機緣？比勝利倒不如比剩餘！

這並非提倡擺爛人生，也並非替自甘魯蛇的人找藉口。不苛求勝利不等於放棄努力，而是人要在人生拐點學習放過自己，知所進退。關於勉強而得或誓不服輸的心情，適合中年之前，卻有礙於平順邁入中老年階段。

趁餘力尚存，盡早脫離追逐人生勝利組的隊伍，加入人生剩餘組。欒樹正火，趕在秋風吹得蒴果無影無蹤前，一飽眼福吧！

作者為資深品牌專家

照片來源：作者提供。

●摘錄自品牌原來如此，原文分享於作者臉書，經授權刊載。

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