不少人都希望能找到一份薪水高、頭銜好的工作。近日一名女網友發問，有哪些職業是社會地位高，但薪水卻很低的，貼文釣出一票網友紛紛點名獸醫及教授，其中一名網友更驚訝地說，「曾以為獸醫的月薪有7至8萬元，沒想到竟然只有3至4萬」。

原PO昨（16）日於PTT女人板指出，近日在找尋新工作時，發現有些職業的頭銜聽起來很厲害，但實際開出的薪水卻不如預期，「我目前只想到初等公務員也是如此」，她好奇問鄉民「有哪些工作也是這樣呢？一般人聽到都覺得是不錯的職業，但薪水卻很低」？

疑問一出後，不少網友點名獸醫及教授，「第一個想到獸醫，一直以為他們一個月有7、8萬，結果有人說3、4萬，我真的超驚訝」、「一定是獸醫啊！知道他們薪水的時，真的是嚇了一跳」、「我父親當教授6萬多，說實在的有很高嗎？」、「教授吧？讀書讀到頂，但年薪只有那樣」、「以教授他們的學經歷，再加上工作內容，薪水確實算低的」。

另外也有人認為，「護理師，那天看到徵才廣告薪水26K，真的有嚇到我」、「護理師吧！工時很長，明明有一定的專業，薪水卻很低，完全靠熱情在支撐」、「公務員看起來很厲害，但薪水也不高，只是比較穩定」、「公務員社會地位看似高，低薪倒是真的」。