根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基17日爆料，籃網並不認為拒絕接種疫苗的厄文將會改變心意，更強調自從上季籃網從火箭挖來「大鬍子」哈登之後，厄文就已處於隨時可以犧牲或拋棄的悲慘狀態，「只能說籃網知道現在沒辦法指望厄文了！」

畢竟從上季開始，厄文就不斷鬧出一些風波，不僅頻頻放出爭議言論，更經常因為「私人原因」缺席例行賽，早就造成籃網高層與總教練納許相當不滿，加上他在季後賽並無太大發揮，還因受傷提前報銷，如今更搞出拒打疫苗的空前爭議。

那麼籃網有可能交易厄文嗎？沃神認為當前厄文在自由市場的評估是很冒險的，「因為你也不清楚，靠著交易得到厄文會是怎樣狀態，更不清楚他到底願不願意上場比賽，或是想不想幫新東家打球，甚至他是否完全沒有想要再打球了。」

甚至最近盛傳的厄文跟班西蒙斯互換東家謠言，沃神表示，「七六人還沒有跟籃網打過這個電話，事情有可能發生改變，但七六人現在確實還沒有，我也不確定他們是否會打。」也就代表沃神認為這筆交易成真機會不大，籃網與七六人還需繼續傷腦筋。