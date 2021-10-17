喜劇圈大事件你跟上了嗎？

日前的喜劇圈「龍K事件」你跟上了嗎？起因於龍龍與經紀人出面控訴遭老K霸凌，引爆一連串風波，到最後雞排妹與經紀公司出面切割龍龍，讓許多網友始料未及，同時也讓許多不了解喜劇圈的人開始關注相關新聞。

其實近年來，越來越多網友感受到單口喜劇的魅力，無論去現場感受還是線上串流平台收看，都能發現許多精巧的段子，經過喜劇演員的演繹，無論是詼諧的講述或是放嘲諷，傳達出對政治、新聞或個人經歷的想法，讓大家能用不一樣的方式吸收，當然有時也引發了意外的爭議。

今天就讓《DailyView網路溫度計》用《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，在台灣有哪些網路熱度居高不下的單口喜劇演員，一起來看看他們的表現吧！

◎ 么么

來自台中的黃冠嘉（么么）2012年畢業於台灣藝術大學戲劇系，是卡米地喜劇俱樂部成員之一，常以男女觀念、日常趣事切入表演。

有網友稱讚她點子詼諧有趣，觸及少男少女純友誼、性別話題，秀出新一代女性的活潑形象，不僅有古靈精怪的感覺，風格也相當戲謔大膽，外表與段子呈現意外地「反差萌」特色。

◎ 壯壯

70後的喜劇演員陳彥壯（壯壯），有「台版麻理惠」之稱，現年44歲，畢業於國立台灣藝術大學戲劇系，表演狂野大膽中見細膩，能有拉近與觀眾距離的活力。

壯壯不僅在喜劇圈發展，還涉及電視劇演出，2018年參與電影《花甲大人轉男孩》，之後於Netflix《誰是被害者》和YouTube「心跳到不要不要の人生整理術」都能看到他的身影。

◎ 酸酸 吳映軒

80後的吳映軒，藝名酸酸，常在臉書平台中的各大粉專現身留言，是善用「座標之力」的代表。外表中性打扮的吳映軒，19歲公開出櫃女同志身分，曾說過童年已愛上舞台表演，29歲才正式出道。

憑藉《博恩夜夜秀》單元「酸酸知道」竄紅，開發了許多幽默創意，擅長生活時事觀察，再以各種段子來拆解、針貶時弊，有以自己暱稱命名的頻道《酸酸脫口秀》，影片點擊逾數百萬。

◎ 面白大丈夫

由董軒、阿量、耿賢、西追等四位成員組成的劇團「面白大丈夫」，主打「職男人生」的題材表演。有趣的是，四人皆沒受過專業訓練，靠專注、熱情和搞笑天份帶給觀眾歡樂。

擅長表演日式漫才與爆笑短劇，孕育了「職男人生」一系列題材，節目只有臨場的企劃，居然能在短短的幾秒內爆發「神回覆」，臨場反應與搞笑功力，發揮得淋漓盡致，引發台下觀眾們的共鳴和哄堂大笑。

◎ 凱莉

活潑可愛的Kylie凱莉（原名王晴蒂），政大畢業，美國加蒙特利國際研究學院會譯口譯碩士。擅長中英同步口譯的她，曾擔任雙語主持人，也是一位站立喜劇演員，她與夥伴Ken一起主持的Podcast《百靈果News》一推出便受到爆炸性的歡迎。

凱莉的話題尺度不覊，風格麻辣活潑；題材經常選擇女性18禁，魔性笑聲之下，激出腐女與慾女魂般「深黃色」的段子，葷素不忌的態度反而讓台下觀眾感受到像閨密談心一樣的輕鬆氣氛。

◎ 黃逸豪

來自花蓮的黃逸豪，80後的單口喜劇演員，把相聲加入脫口秀成為他的個人特色，也讓觀眾快速記住他是誰。

畢業於中國文化大學史學系，2008年出道，黄逸豪擅長貫口、歌唱等表演技藝，演出時一身長衫打扮，善於以邏輯性笑話，破解大眾常犯的迷思，引發全場笑聲。2018年，36歲的黃逸豪以「萌萌起手式」的段子登上《博恩夜夜秀》，單日點擊超過2百萬。

◎ JIM 程建評

「Jim」程建評，被譽為「冷面笑匠」，因帥氣的外表與口才辛辣的功力，吸引了網友的討論，常讓觀眾笑得人仰馬翻，台風不僅非常穩定，更是自然不做作。

曾是薩泰爾員工，半年多前在《吐槽大會-呱吉無法擋》的表演備受矚目，他的笑話不單包括時事、政治等，連自己過世的爸爸都拿出來當笑料，雖然引發不少爭議，同時招來許多粉絲，創下高點擊也被網友評為「地獄梗王」。

◎ 東區德

在這次的「龍K事件」中參與直播的東區德，捲入風波後被網友要求道歉，他選擇與網友對槓、一來一往的嗆聲，引發新聞話題。

東區德跟黃豪平一樣曾為卡米地喜劇俱樂部表演的演員，主打喜劇、脫口秀表演，曾教授即興劇和素描喜劇，一度簽約演出大陸節目《開心麻花》，擁有12年演出經驗的他，較受歡迎的直播節目有《老男孩》與週末的《ALLSTAR不羈夜》脫口秀。

◎ 黃豪平

常常出現在各大頒獎典禮的主持現場的黃豪平，政治大學畢業，23歲的他參加第一屆《超級模王大道》獲獎，還曾一度參與經典綜藝節目《康熙來了》的代班助理主持，讓更多人對他有所認識。

2018年退役後，他在台北舉辦了三場《役了百了》的喜劇，好評不斷，投入喜劇圈事業的他，今年舉辦了個人脫口秀演出《黃豪平脫口秀：Ha Ha Land》。當前作品不少與性別議題相關，嗆辣的「超賤笑話」背後吸引網友細細品味。

◎ 喬瑟夫

喬瑟夫的中文名是簡慕槐，原是台灣排灣族原住民。2012年以喜劇角色出道，過去是漫才團體「魚蹦興業」的成員之一，經過七年的孤獨、掙扎和努力，曾經只有一個觀眾的他，2019年終於以「布丁飲食」嶄露頭角。

現年31歲的他，以諷刺喜劇的表達形式介入政治嘲諷，曾以原住民題材當作段子，節目惹人爆笑之外，被視為以原住民身份爭取社會公義，不單讓他爆紅，同時帶動社會議題的討論。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為X年X月X日至X年X月X日，共X年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『XXXXXX』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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