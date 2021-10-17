裝飾居家環境，用地毯可能會比光滑的層壓板、瓷磚或硬木地板，來得舒適又溫暖，但是，地毯卻存在不利於健康的因素。HomeAdvisor.com的一項新研究發現了一些關於地毯細菌的驚人統計數據。調查結果普通地毯具有：

▸比冰箱把手多30.2倍的細菌

▸比手機多16.4倍的細菌

▸比馬桶座墊多5.7倍的細菌

美國肺臟協會不建議使用地毯，並表示地毯可能會吸附塵蟎、寵物皮屑、蟑螂過敏原、鉛、黴菌孢子、殺蟲劑、灰塵和污垢等污染物；甚至連空氣中的有毒氣體，也會附著在地毯上的絨毛中。

根據HomeAdvisor.com表示，雖然他們測試的地毯樣本充滿病原體、皮膚細胞和真菌孢子，但大約4分之1的受訪者表示，掉在地板上的食物他們會毫不猶豫地吃掉，無論地板是否舖有地毯。

更糟糕的是，受訪者表示，平均至少有15個月沒有用清潔劑或蒸汽來清潔地毯了。美國肺臟協會建議每3天吸塵1次，但調查發現，一些房主表示，他們以經連續22天都沒有清掃或吸塵舖有地毯的臥室地板，而男性的得分略低於女性，男性表示有24天沒有吸塵地毯。

HomeAdvisor.com的專家Mallory Micetich指出，保持一個乾淨的家不僅僅是美觀，更重要的是要確保良好的空氣品質，並讓生病的風險降到最低。

而地毯上的髒汙不僅僅是污垢和頭髮而已，地毯中有95%的生物體都是細菌，它們將會導致嚴重的感染和疾病，而且這些細菌很容易被忽視和遺忘，因為我們仍舊看不到它們的存在。

Mallory Micetich表示，有很多方法可以減少積累家中的細菌，尤其預防很重要，像是當你從外面進來家裡時，可以把你的鞋子放在前門外，而不是將鞋子穿進家中走來走去。另外，定期清潔和維護地毯非常重要，定期吸塵和深度清潔將有助於清除進入的細菌，並有助於防止未來出現問題。

在選擇新地板時，Mallory Micetich建議在走廊、入口和廚房等人流量大的區域使用易於清潔的材質，像是使用木材和瓷磚等材料，比地毯更容易保持清潔。