名模隋棠是演藝圈著名的辣媽代表，40歲的她保養有術，擁有一張凍齡臉蛋和前凸後翹的身材曲線，完全看不出是3個孩子的媽，親民的隋棠平時也樂於在網分享生活大小事，而她日前就在臉書記錄育兒點滴，隋棠也辣穿美穿細肩帶泳裝照，她解放蠻腰和長腿，好身材相當不科學。

隋棠日前在臉書分享6歲大兒子Max的「寵妹」暖舉，透露Max不管在擤鼻涕、洗手時，都會特別照顧妹妹Lucy，會主動多折一張衛生紙給妹妹，洗手時怕Lucy站不穩，還會特別找小凳子給她踩，就連怕打針的Max，甚至自告奮勇第一個打，還會安慰Lucy：「妹妹，不用怕哦，就像被紅螞蟻咬到一樣而已！」

除了寵妹外，Max要和爸爸出發父子的3天2夜旅行前，他還趴在空氣清淨機前畫畫「說讓我在他不在家的時候看，就不會太想他了」，Max猶如小大人般的成熟和貼心舉動，讓小嫻大讚是：「貼心小暖男」，網友也大讚Max是暖心、有愛的好哥哥。

隋棠美穿泳裝，好身材相當不科學。（圖／取材自隋棠臉書）

同時，也有不少網友把焦點放在隋棠分享的泳裝照上，只見隋棠美穿綠色細肩帶泳裝、頭戴草帽，大方展現小麥色肌膚、蠻腰和一雙長腿，隋棠舉手投足散發健康美，而她零贅肉身材相當緊實，舉手投足散發健康美，隋棠的絕佳狀態讓網都看傻：「媽咪好美」、「三寶媽太辣」、「這媽媽太美了」、「生3個孩子的媽媽這身材也太美了」。