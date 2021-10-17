兵分三路毀鑄材，主宰君臨啟終劫，不容浮屠隳世，不許皂識亂序，原無鄉群俠急毀五巖地氣，再對天地主宰，怵見精氣神凝體化分，脫胎之威更甚昔日五巔，摧山毀嶽之姿，皂識輻流襲捲而來，剎時眾人無所倖免，雙眼如魔，意識渙散！

不眷梧桐九天飛，瑯然聖隳掀梵滅，吞帝隳之功、得神隳之力，鳳裳氣動，一對問菩提，各從因果之道上行來的兩人，今夜在因果樹下，至極對壘，菩提斬出，絕式至極交會，僵持之際，心巖殊臺三佛同出，直將渡世三昧灌注鳳裳之身！

天道名劍同護世，天火聖力滅皂玉，永旭巔上，佛劍、月無缺首度聯手，佛罡焚風，挾天火而上，吞百里黯雲，袱瘴識妖氛；月無缺同役天道之心，火雲為瓣，佛光為業，織就浩天火蓮，沛然佛力，循名劍金鋒所遺劍路，十方而去！是非小徑狂沙烈，塵暴掩天齊蔽目，禁世龍囂三人一尋奇寶而來，驀然，魔物暴起，目標竟是劍默言！欲知最精彩結果，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂兵烽決之碧血玄黃》第39章：主宰啟終劫，聖隳掀梵滅；《霹靂兵烽決之碧血玄黃》第40章：全面淪陷。