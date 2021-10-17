赴殯儀館致哀城中城罹難者 賴清德比蔡英文多待半小時 09:292021/10/17 中時 石秀華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 賴清德副總統赴高雄市立殯儀館致哀城中城大火罹難者，低調不說一句話離開。（石秀華攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 賴清德副總統今（17）日上午一早南下高雄，前往市立殯儀館向城中城大火罹難者致哀，在市長陳其邁陪同下，進入聯合靈堂上香，和蔡英文總統昨致哀時僅5分鐘就快閃不一樣，賴清德似乎在靈堂內一一慰問家屬，比蔡英文多待了半小時才離開，步出靈堂後，見到替罹難者助念的宗教團體，賴清德和陳其邁不約而同雙手合十，點頭感謝，隨後即上車驅車離去。 聯合靈堂現場，宗教團體排兩旁替亡者助念。（石秀華攝） 葉元之爆 蔡可探病朱遭拒 高市府還在分藍綠 警詢18小時頻跳針 直說太太也知小三 #賴清德 #罹難者 #蔡英文 #致哀 #城中城 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 劉世芳甩鍋韓國瑜 朱立倫斥無恥 04:102021/10/17 焦點要聞 火場招魂 哭喊親人回家 連擲11次才聖杯 04:102021/10/17 焦點要聞 高雄城中城火警剛釀46死 清晨再冒白煙嚇壞民眾 08:512021/10/17 社會 開卷書摘》世界亮點產業少不了台灣 08:312021/10/17 財經 雙美董事長林齊國 與老戰友反目 震盪中重掌雙美 04:102021/10/17 專題周報 蔡英文赴殯儀館致哀城中城大火罹難者 現身5分鐘後快閃 12:372021/10/16 政治 父子喪命 家屬怒要有人下台負責 04:102021/10/17 焦點要聞 吳子嘉嗆鄭文燦 惹到我千刀萬里追 04:102021/10/17 政治要聞 蔡弔唁5分鐘快閃 馬轟應道歉 04:102021/10/17 焦點要聞 AGM-158精準匿蹤 加強版萬劍彈 04:102021/10/17 政治要聞 46條命 女嫌沒收入 恐無力償還 04:102021/10/17 焦點要聞 政治熱門新聞 陳柏惟罷免案》他收到陳柏惟罷免投票通知書 PTT鄉民看到炸鍋了 - 政治 吳子嘉被民進黨開除黨籍後下一個是他？ 郭正亮回應了 - 政治 認了曾當「國民黨線民」 綠委黃國書宣布退出民進黨 - 政治 罷免陳柏惟案》蔡英文力挺有用嗎？郭正亮斷言最後結局 - 政治 蔡政府最新民調出爐 網反應曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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