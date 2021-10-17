賴清德副總統今（17）日上午一早南下高雄，前往市立殯儀館向城中城大火罹難者致哀，在市長陳其邁陪同下，進入聯合靈堂上香，和蔡英文總統昨致哀時僅5分鐘就快閃不一樣，賴清德似乎在靈堂內一一慰問家屬，比蔡英文多待了半小時才離開，步出靈堂後，見到替罹難者助念的宗教團體，賴清德和陳其邁不約而同雙手合十，點頭感謝，隨後即上車驅車離去。

聯合靈堂現場，宗教團體排兩旁替亡者助念。（石秀華攝）