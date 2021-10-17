南投縣政府在中興新村舉辦「品味南投，不靠海市集」活動，中興警分局今天到場擺設交通安全宣導攤位，以親子體驗的方式，讓孩童穿上帥氣警察制服、搭乘小小警車，小波麗士興奮體驗成為「人民保母」刺激滋味。

「品味南投，不靠海市集」自10月2日起開市，邀請南投在地小農到場展示農產品及地方特色好物，活動今天安排樂團演出，南投縣警局中興分局也到場設置交通安全宣導攤位，警方宣導攤位一點也不含糊，現場提供帥氣的警察制服給親子試穿，規劃行人穿越道，並派出小小警車上陣。

南投中興警分局交通宣導，讓孩童化身小小波麗士，體驗「人民保母」的滋味。（中興警分局提供／陳淑芬南投傳真）

現場安排員警為親子解說「路口慢看停、行人停看聽」等交通安全觀念，並體驗現場模擬情境，寓教於樂加深大小朋友對路口交通安全的認識與印象。

南投中興警分局交通宣導，讓孩童化身小小波麗士，體驗「人民保母」的滋味。（中興警分局提供／陳淑芬南投傳真）

中興警分局長洪政崴呼籲，「駕駛人行經路口慢看停」、「行人穿越馬路停看聽」及「高齡者交通安全與防禦駕駛」，透過宣導路口交通安全、推動停讓文化，希望提升民眾安全用路觀念，降低交通事故發生。