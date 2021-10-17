潔美李寇蒂斯與原班人馬可能將拍攝續集，由布倫屋製作。當洛莉史特羅德以為她終於殺死折磨她一生的惡靈。但是當麥克逃出洛莉設下的陷阱之後，他又展開了一場腥風血雨的大屠殺。

❤️中時娛樂邀您搶先看《月光光心慌慌 萬聖殺》特映贈票抽獎活動。

特映會活動將在10/20（三）台北長春國賓影城 21:00 舉行

❤️活動方式：

立即至《中時娛樂》粉絲頁（https://www.facebook.com/wwcte）本活動專文留言處

1.貼上中時娛樂網站（您正觀看的本站）（https://mycte.turnnewsapp.com/）中你最有興趣的一篇報導之「連結」

2.標記兩位好友

就有機會搶先看 10/20（三）《藏愛的畫像》特映會（台北長春國賓影城 21:00場）4張

▶參加申請至 10/19（二）20:00截止

▶截止暫定於 10/19（二）22:00前，只以私訊通知中獎人，不另行公布名單，未獲中獎訊息即未得獎。中獎與否請勿以任何方式詢問本報或電影院。

▶領票方式：特映會當日台北長春國賓影城一樓入口處（20:00～）憑小編私訊領票（暫定，必須使用智慧手機）

▶若得獎後因故無法參加，請自行分享他人等，不需聯絡《中時娛樂》。

❤️注意事項

♠️ 《中時娛樂》絕不會將您提供的個人資料作為本次活動外之其它用途。

♠️ 《中時娛樂》有權不事先通知下中止、調整活動內容

♠️ 公告內容以本站「娛樂双周」為主，「中時新聞網」不另行更新。