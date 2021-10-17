看來72歲的「老狐狸」帕波維奇終於打算退休了！根據《Pull Up Pod》主持人史查爾茲17日爆料，馬刺正在為了帕波維奇在未來1到2年內退休做好準備，當他即將邁入執教第26個球季前夕，馬刺已經開始找尋接任人選，不管是隊內或隊外。
身為NBA史上最偉大教練之一，帕波維奇不僅5度領軍奪下總冠軍，更3次獲選年度總教練，也培養出不少優異的球員與教練，如今他只要在2021-22年球季拿下26場勝利，就可超越唐尼爾生(1335勝)成為NBA史上拿到最多勝場教練。
以馬刺新球季戰力來看，想要闖進季後賽或許有點難度，但要在例行賽拿到超過26勝，應該並不困難，帕波維奇很有機會完成這個難度很高的NBA教練紀錄，畢竟他連美國男籃都帶過了，也幫助美國男籃完成奧運連霸，執教生涯已無遺憾。
目前最有可能從帕波維奇手上接過馬刺兵符的教練，當屬馬刺助理教練貝琪哈蒙，如果成真的話，她將成為NBA史上首位女性總教練，另外也有傳出馬刺傳奇球星吉諾比利打算接替帕波維奇，無論如何接下馬刺總教練這個位置的壓力可不小。
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