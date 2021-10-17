日本靖國神社今天起舉行秋祭，日本首相岸田文雄供奉供品真賢木，未親自參拜。本月4日就任首相的岸田以往未曾向靖國神社供奉真賢木，這次循前首相往例作法。

日本放送協會（NHK）報導，位於東京九段的靖國神社今天和明天舉行為期2天的秋祭，岸田供奉了名為「真榊」（真賢木）的供品，供品附上木牌，上面寫著「內閣總理大臣岸田文雄」。

報導引述知情人士的話指出，岸田以前未曾向靖國神社供奉過真賢木，這次是循前首相安倍晉三、菅義偉在任往例供奉供品。

厚生勞動大臣後藤茂之、國際博覽會擔當大臣若宮健嗣也供奉了真賢木。

靖國神社因為合祀二次大戰的甲級戰犯，只要日本首相或內閣閣員前往參拜，就會引發中國與韓國強烈反彈。

安倍於14日下午透過推特表示，在靖國神社舉行秋祭前前往參拜，「向英靈表達尊敬之意，並祈求安息」。安倍還上傳照片。

安倍去年9月卸任首相後，時隔7年再度前往靖國神社參拜。

安倍從2012年底再度執政後，首相任內曾於2013年12月26日突然前往靖國神社參拜，受到美國總統歐巴馬政府用「失望」表達嚴厲批評後，任內就沒有再以首相身分參拜過靖國神社，而是每年逢靖國神社春祭與秋祭，供奉供品真賢木；每年8月15日二次大戰結束日時，則以自民黨總裁身分自費供奉玉串料（祭祀費）。（編輯：韋樞）1101017