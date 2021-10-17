台中市政府警察局第四分局黎明派出所副所長黃彥融、警員陳漢滄、陳怡陵，日前執行晚間巡邏勤務，接獲民眾報案稱一名婦人倒臥在南屯區龍富路五段1號前，亟需員警協助。員警獲報馳赴現場，見女子衣衫襤褸，雙眼緊閉。警方扮柯南幫婦人找到溫暖的家。

警方指出，俟喚醒婦人，詢問其身分年籍資料之際，婦人均喃喃自語、語焉不詳。因婦人身上未攜帶任何證件，僅有一張超市的會員卡署名賴姓男子，員警靈機一動，利用M-Police臉部辨識系統比對，查詢失蹤人口名單中，確有一名賴姓女子父親與該卡簽名同名，隨即聯繫賴姓婦人家屬到場，順利讓一家人再次重逢團圓。

警方憑一張超市署名賴姓男子的會員卡，幫助婦人找到回家的路。（警方提供）

賴姓家屬向員警表示，婦人領有身心障礙手冊，偶有情緒不穩定的狀況，平時均由家人輪流照護，這次婦人無故從太平獨自一人騎單車離家5日未歸，家屬心急如焚，立即至鄰近警所報案協尋。再次接獲員警來電，婦人竟已流浪到離家10公里遠的南屯，所幸員警機警，利用婦人手持會員卡上面所簽署的名字與失蹤人口系統比對，迅速找到婦人家屬，家屬對於員警的熱心協助表達萬分感謝。

副所長黃彥融呼籲，家中如有身心障礙家屬或高齡長者有記憶退化情形，需時常關心陪伴並多加留意家人動向，另可至各縣市社會局申請預防走失手鍊，或在手機下載GPS定位APP設定供親友追蹤防止走失。