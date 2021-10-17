白襪總教練拉魯沙(Tony La Russa)很可能明年繼續執教，今年白襪在美聯中區93勝69敗，這是自2005年奪冠以來的最多勝場，亦是該區唯一勝率突破5成的球隊，最後在美聯分區系列賽被太空人3勝1負淘汰。美媒ESPN報導，拉魯沙在球員之中擁有相當的支持度，他本人也有意願要回歸。

拉魯沙今年77歲，他是棒球界的傳奇教頭，生涯歷經白襪、運動家、紅雀，累積驚人的2821勝2434敗。拉魯沙2011年之後退役，資深委員會在2013年全票通過讓他入選棒球名人堂。

一般來說入選名人堂之後就不會再復出了，因為名人堂被視為職棒生涯的最終評價，復出者可能會犯下一些不符合名人堂身分的錯誤（例如簽賭）。不過拉魯沙還是受到老東家白襪老闆藍斯道夫(Jerry Reinsdorf)的誠摯請託而重執教鞭，成為史上首位從名人堂復出的總教練。

ESPN引述芝加哥媒體的報導，白襪明星游擊手安德森(Tim Anderson)、上屆MVP阿布瑞尤(Jose Abreu)都支持拉魯沙。身為資深且風格老派的總教練，沙魯沙仍有辦法獲取年輕球星的支持，安德森說：「大家以為我們一定合不來，但我們私下一直都有很多對話。我肯定希望他回來，當然我無權決定，要看高層怎麼想，我認為他做的很棒。」阿布瑞尤很有信心地說：「他不會拋下我們的。」