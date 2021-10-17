美國前總統柯林頓的發言人今天在聲明中表示，柯林頓因尿路感染住院，還要在南加州醫院待一晚，但他好轉情況「極佳」，可望明天出院。

現年75歲的柯林頓（Bill Clinton）12日晚間感到疲倦不適，住進加州大學爾灣醫學中心（UCI Medical Center）治療。

柯林頓發言人尤瑞尼亞（Angel Urena）說，柯林頓狀況良好。

尤瑞尼亞在推特（Twitter）貼出聲明說：「他精神良好，大多時間與家人在一起，或和朋友聯絡，還有看大學足球賽。」

柯林頓妻子、前國務卿，也是民主黨2016年總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）今天在醫院陪伴丈夫。

柯林頓的醫生表示，他住進加護病房後，接受抗生素治療並打點滴。

柯林頓於1993年到2001年擔任美國總統，過往曾有健康問題，包括2004年接受心臟繞道手術，2010年也因心臟動脈阻塞動手術，裝了2根支架。這次他到加州，是為了出席洛杉磯郡柯林頓基金會的晚宴和招待會。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1101017