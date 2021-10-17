行政院長蘇貞昌在立法院備詢時，罵國民黨立委鄭麗文「袂見笑」，引起軒然大波；民進黨前秘書長羅文嘉則說，蘇貞昌在陰錯陽差的狀況下剛好講出大家多年的心聲，「不要臉一詞，恰如其分。」對此，國民黨前立委孫大千痛批，身為當年陳水扁身邊權傾一時的羅馬大將，最後縱容造就出一個貪腐巨獸，羅文嘉真的有資格批判別人不要臉嗎？

羅文嘉15日在臉書表示，行政院蘇院長在立法院備詢時反擊鄭麗文「袂見笑」，時機與場合固有爭論，但指責鄭麗文的內容陳述卻毫無爭議、正氣十足。

國民黨立委鄭麗文12日在立法院質詢，行政院長蘇貞昌反即稱她「袂見笑（不要臉）」。（圖／中時新聞網直播畫面）

孫大千今（17）日在臉書指出，羅文嘉在批判鄭麗文之前，應該先去照照鏡子看看自己，鄭麗文是在陳水扁執政時期，因理念不合被民進黨高層放話開除黨籍，所以才離開民進黨，因為堅持信念，所以她沒有曲迎奉承，享受陳水扁執政時代的高官厚祿。

他要問羅文嘉，如果罵鄭麗文不要臉是恰如其分，那麼在陳水扁執政時期，招降納叛了一大堆國民黨的地方派系進入民進黨，分享權力、吃香喝辣，這些人算不算是恰如其分的不要臉呢？

孫大千也問，那民進黨一大堆學運時代的成員，在校園裡高舉理想改革的大旗，做官後卻又貪贓枉法、為虎作倀，一起成為陳水扁腐敗政權中的一分子，這些人算不算是恰如其分的不要臉呢？