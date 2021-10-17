湖人總教練佛格似乎打算想要「復刻」公鹿上個球季的奪冠模式！佛格最近公開談到湖人新球季的戰術考量，「我們今天要打出自己進攻，鼓勵更多隨機打法，強調更多切入，讓對手防守能夠更少預見我們戰術套路。」幾乎就跟上季總冠軍公鹿戰術相似。

因為公鹿總教練布登豪瑟向來就以更多隨機打法與更多切入的戰術體系為主，在公鹿上季奪冠過程當中，他不斷要求球員隨機去打，畢竟上季公鹿先後補進哈勒戴、波提斯、塔克等新成員，布登豪瑟必須讓這些新成員更快融入隊形與打法。

湖人在新球季的處境跟公鹿上季有點相像，因為他們今年休兵期大換血，一口氣找來韋斯布魯克、安森尼、阿里查、艾林頓、狄安卓喬丹、霍華、隆多、納恩等人，假如還要跟上季一樣講求戰術打法，恐怕湖人在新球季必須花上更多時間融合。

目前佛格主張打法隨機的另一主因，在於他打算主打兩套陣容，一個就是霍華或狄安卓喬丹擔任先發中鋒，安東尼戴維斯打大前鋒的高大陣容，另一個是安東尼戴維斯打中鋒的較矮陣容，為了讓場上球員應變更快，隨機打法應是湖人的最佳選擇。