台灣東洋爭取代理德國BNT疫苗破局，外界質疑涉內線交易；檢調搜索台灣東洋等處所，引發各界關注。對此，國民黨台北市議員羅智強表示，「又被我預言中，早就說有內線」，許多網友也稱讚羅智強的神預言。

羅智強昨（16日）在臉書分享自己去年11月就懷疑東洋有內線交易的po文，並稱又被他預言中，早就說有內線。羅智強強調，現在檢調正查東洋內部人員，但他還是要指出，會有代理案破局這種內線情報者，不外乎東洋內部的人跟政府內部的人，羅點名檢調，敢不敢一併調查？敢查衛福部長陳時中和行政院長蘇貞昌嗎？

此外，羅智強提醒，被懷疑有內線交易的，可不只東洋代理BNT一案，高端疫苗在解盲前，民進黨政府就下單採購500萬劑，尚未獲得EUA，就開始製造送審，蔡英文總統更在第一時間表示，希望在7月底前就能施打國產疫苗，讓高端股價一飛沖天，也是連漲3天，在聖眷隆寵，層峰法說之下，高端股價由30元一度漲破400元。

在公布解盲前兩天，羅智強稱，除府院黨不斷釋出利多訊息，更冒出菲律賓要買高端的假消息，高端股價幾度暴起暴落，內線交易疑雲重重，經輿論質疑，民眾檢舉，士林地檢署總算列「他」字案偵辦，但從6月至今，尚無消息，自己也要再次強烈懷疑，「民進黨政府有人內線交易」的可能性極大！羅要問，檢調敢不敢一併調查？敢查陳時中和蘇貞昌，甚至辦案無上限，敢查蔡英文嗎？！