女性每個月的生理期都會伴隨經痛、身體不適，這時另一伴的關心、體諒就很重要，一名女網友日前在網路上表示，上班到一半突然月經來，跟男友抱怨一句，「肚子好痛，覺得快往生」，當晚男友就馬上匯了1萬元到她帳戶，還備註「拿去買熱水喝」，讓許多網友看了超羨慕，紛紛留言「我也想喝熱水」。

這名女網友在臉書「爆廢公社二館」PO文，指出上班的時候突然月經報到，肚子痛到不行還要繼續上班，只好向男友抱怨，「肚子好痛，覺得快往生」，沒想到晚上就收到男友的貼心禮物，帳戶入賬1萬元，收款人還寫著愛哭鬼，「拿去買熱水喝」，讓原PO又驚又喜。

但原PO也好奇，到底男友是去那裡學來這招的？男友僅回答是某個網路社團上這麼教，讓原PO大讚，「嗯，我只能説，那個社團很棒」。

文一PO出後，讓許多女網友紛紛留言，「我肚子也有點痛」、「我肚子好痛」、「突然想喝熱水」、「我肚子也不行了」、「這熱水有點厲害」；還有男網友說，「可以不要發出來嗎？我女友看到每天跟我說肚子痛要喝熱水」、「此風不可長！」