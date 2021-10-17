第12輪公費疫苗為國內新冠疫苗注射高峰期，主打AZ、莫德納第二劑，以及輝瑞／BNT第一劑，估計符合預約資格約有440萬人。此輪分兩階段接種，第一階段接種的人依疫苗種類明（18）日起分三時間上網預約，最早開放的是明上午10時接種第一劑BNT的人，AZ和莫德納第二劑則分別於19日上午10時及下午2時起開放預約，三款疫苗的預約截止日都到20日中午12時。

指揮中心公布第12輪疫苗第一階段施打規劃。（圖／指揮中心提供）

根據指揮中心規劃，第12輪疫苗採兩階段接種，並依接種時間先後，開放民眾事前上網預約，第一階段接種的人，依疫苗種類於18、19日分三時間受理預約，明天早上10時最早開放預約的是BNT第1劑，預約資格為10月13日中午12時前完成意願登記，且30歲以上還未施打任一劑疫苗者。

19日上午10時起則開放AZ第二劑，接種對象是7月30日前已接種第一劑的38歲以上民眾，19日下午2時起輪7月16日前已接種莫德納第一劑的55歲以上民眾，可預約第二劑莫德納，3款疫苗預約收單日皆為20日中午12時，開打時程則是22日至27日。

第12輪第二階段接種規劃。（圖／指揮中心提供）

至於第二階段接種的民眾，則依疫苗種類安排10月25、26日上網預約，25日上午10時開放預約BNT第一劑及莫德納第二劑，BNT為23歲以上還未施打任一劑疫苗者；莫德納則是7月16日已接種莫德納第一劑的18歲以上民眾。

26日上午10時起再開放AZ第二劑，資格為7月30日前已接種AZ第一劑的18歲以上，及7月31日至8月6日已施打AZ第一劑的45歲以上民眾，3款疫苗收單日皆為27日中午12時。BNT第一劑的開打時程是28日至31日；莫德納和AZ第二劑則是10月28日至11月3日，提醒民眾依約定時間上網預約、接種。