新北雙溪虎豹潭昨（16日）下午發生溪水暴漲，報名參加大自然體驗的31位民眾，中途發現天氣變糟，在折返途中步行渡河時遇到溪水暴漲，導致6人被湍急的溪水沖失失聯，今早已尋獲一名45歲鐘姓男子與9歲蔡姓女童，目前仍有4人仍在搜尋中，令人不捨的是，一名昨天才過8歲生日的劉姓女童，這次與哥哥及父親一同參加體驗營，卻與大她三歲的哥哥，一同被溪水 沖走，至今還沒找到人，新北市消防局今天動員警義消256人持續搜救中。

新北雙溪虎豹潭16日下午發生山洪，「大方自然體驗」蘇姓嚮導當天帶家長、學生共31人戶外教學，中途發現天氣變糟，在折返途中步行渡河時遇到溪水暴漲，大部分人被卡在「梳子壩」石階上，7人因此被湍急的水流沖走，其中一名女童自行上岸無礙，今天早上發現45歲鐘姓男性遺體與一名9歲蔡姓女童，目前仍有3小、1大失聯。

據了解，目前仍在搜尋的4人當中，有一對分別為11歲與8歲的劉姓兄妹，兄妹倆是由父親帶著一同報名參加臉書粉專「大方自然」舉辦的大自然體驗營，昨天下午從虎豹潭道要前往太平21號時，因為突然下起大雨，一行人決定原地折返，卻在梳子壩遇上暴漲的溪水，導致劉姓兄妹檔、9歲蔡姓女童、14歲陳姓女童、45歲鐘男、48歲陳男被大水沖走失蹤。

劉姓父親事後在瑞芳警分局太平派出所時，不發一語，眼眶泛紅，雙手合十，期盼能盡快尋獲11歲的哥哥以及昨天剛過8歲生日的妹妹。

新北市長侯友宜說，今天泰平山區的雨勢仍然不小，溪水非常湍急，動員560名警消弟兄及15艘船艇、5架空拍機，增援救援能量，將分7個搜索點和幾個有可能的地方設攔檢點持續搜尋，期待今天能快速把4位還沒發現的失蹤者找到。