金曲歌后魏如萱（娃娃）2018年與老公隆宸翰結婚後育有1子「路易」，私底下十分親民的她，也經常透過社群平台與粉絲們分享私下的育兒生活。近日魏如萱再度貼出與兒子的對話，但超毛的內容讓不少人看了直呼「起雞皮疙瘩」。

魏如萱近日在IG上PO文表示「路易，這是你新讓媽媽快速起床的方法嗎？#還是真的有這回事」。貼文中魏如萱說明兒子路易在早上6點半時半夢半醒的在床上滾來滾去，並突然告訴她，自己夢到一個女生躲在他的床底下和他對話，接著路易又說那個女生沒有腳，她用游的而且頭髮很長，魏如萱聽了忍不住詢問他們之間的對話，路易用氣音小小聲的回應，那個女生要他乖乖的，讓魏如萱直接被嚇醒，繼續詢問路易後續，路易則說「後來她就和我說ByeBye~就走了」。

雖然有些人會認為這是小孩的童言童語，紛紛開玩笑留言「用游的…是波妞嗎？」、「不怕不怕 應該是小美人魚姐姐上岸了 來找王子 我想路易是王子」、「是美人魚」；但魏嘉瑩、Gigi、潘嘉麗、宇宙人小玉等演藝圈好友看到後也紛紛留言「我會嚇死」、「起雞皮疙瘩了」、「我也醒了」、「怕爆」，也有部分網友認為「床母」、「孩子的眼睛可以看到很多大人看不到的」、「不要怕！可能是床母啦！跟他說要乖乖的很溫馨呀、「應該是床母或註生娘娘啦，來看看路易有沒有乖乖」、「要有妹妹了」，意外引起熱烈討論。另外，魏如萱也即將在12月於小巨蛋開演唱會，令粉絲們相當期待。