蕭姓女子利用任職安置機構輔導員，照料受安置8名未成年男童機會，要求男童共浴不得關門，長期拍攝男童全裸影片，案發後蕭女父母為她藏匿硬碟及手機，各被依滅證罪判刑2月，得易科罰金。另台北地院因蕭女羈押期間將屆，裁定蕭30萬元交保，限制住居，若羈押期限內籌不出保金，則繼續收押，但解除禁見。

檢方指控，蕭女原為某社福基金會安置機構的生活輔導員，負責照護院童生活起居，於2015年1月至2016年6月間，為8名年僅7歲至11歲的男童洗澡時拍攝裸照。其中2016年6月，蕭女要求4名男童共浴，且不得關門，她站在門口以手機拍攝4人全裸影片。另2016年7月，蕭女要求5名男童共浴，拍攝影片。

2019年10月，該安置機構在舉辦兩性平等課程時，有男童說出他遭蕭女說「年紀小，雞雞卻很大」，並被蕭拍裸體影片，老師提出檢舉，社會局通報警方偵辦。

檢警去年11月搜索蕭女，蕭女坦承有為男童拍影片，但只是留做「生活紀錄」，檢方訊後聲押禁見蕭女獲准，但蕭女透過律師接見時，轉知家人「把她在家裡怪怪的東西收好」，蕭女父母分別將硬碟、手機藏在茶葉罐、床下，檢警2度搜索蕭女住處，才找出硬碟及手機，找出6張男童裸照。北檢今年3月依違反《兒童及少年性剝削防制條例》起訴蕭女，並求處重刑，另依滅證罪起訴蕭女父母。

北院審理後，判蕭女父母各徒刑2月，得易科罰金，另因蕭女羈押期限將屆滿，日前開庭審理，認為蕭女犯嫌重大，羈押原因仍然存在，但因被害兒童已另行安置，蕭自偵查中即羈押至今，已近1年，難以獲取被害兒童等聯絡方式，因此可以交保替代羈押，裁定蕭以30萬元交保，限制住居，若羈押期限籌不出保金，則繼續羈押，但解除禁見。