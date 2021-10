美國富豪杜斯特(Robert Durst)日前因謀殺摯友被判處無期徒刑後,今天出刊的美媒稱他感染了COVID-19(2019冠狀病毒疾病),並已裝上呼吸器。

杜斯特的委任律師迪蓋林(Dick DeGuerin)告訴「洛杉磯時報」說,杜斯特量刑聽審期間「情況非常壞」。

律師表示,杜斯特感染COVID-19送醫治療,目前已裝上呼吸器,「他呼吸困難,無法與人溝通。他的情況是我見到他以來最差,我十分憂心。」

上個月,陪審團認定現年78歲的杜斯特2000年在55歲女性摯友柏曼(Susan Berman)的比佛利山莊家中朝她後腦開槍致死有罪。

審判期間檢方提供的證據顯示,杜斯特痛下毒手,是因為害怕柏曼供出他妻子1982年失蹤的內情。

杜斯特的妻子麥考馬克(Kathleen McCormack)1982年在紐約人間蒸發,杜斯特自此一直被視為嫌疑人但從未遭檢方起訴。

而柏曼曾在麥考馬克失蹤案中替杜斯特做出不實的不在場證明。

柏曼2000年遇害,杜斯特直至本月14日才因殺害柏曼被處以無期徒刑,他還涉嫌殺害妻子和鄰居,過去數十年幾乎都能逃過法律制裁,如今總算得到懲罰,懲罰遲了整整39年。

2015年HBO電視紀錄片「黑色豪門疑案」(The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst)最後一集,杜斯特休息時因忘了身上麥克風沒關,被製作單位錄到自言自語道:「我到底幹了什麼好事?當然是把他們都殺了。」但杜斯特一直否認檢方對他的一切指控。(譯者:蔡佳敏/核稿:嚴思祺)1101017