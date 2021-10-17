虎豹潭自然體驗營落水失蹤意外，今天上上午尋獲的9歲蔡姓女童，是和媽媽一起報名參加這項戶外體驗活動，未料女兒落水，媽媽受困獲救。昨晚媽媽脫困後確認女兒失蹤，整晚情緒非常激動，今天上午確認女兒遺體尋獲，連續惡耗讓她幾乎崩潰。

積極尋找其餘4位失蹤者。新北消防局今天加派256人進行地毯式搜索。

據了解，搜救人員在岸際搜尋時，在河道內發現1名女童卡在岩石縫隙處，搜救人員立即下水將女童救起，無奈已無呼吸心跳。因女童身著紅色上衣、黃色雨衣，與9歲蔡姓女童衣著特徵相符，故以此確認身分。

這次體驗營31名參加者包含雙北市國小、國中學童，以及孩子們的家長與老師，其中一名就讀新北永和國小的9歲女童，與媽媽一起參加，但昨天意外發失後，女童落水，媽媽卻受困，直到深夜脫困後，發現找不到女兒就相當激動，上午確認女兒遺體尋獲，讓她無法接受這個殘酷事實。

新北市雙溪虎豹潭搜救落水失蹤民眾，繼上午6時30分許尋獲鍾姓男子後，又在上午8時40分許，在第4搜索點三水潭尋獲1名女性，疑似為9歲蔡姓女童，身穿紅上衣及黃色雨衣，目前仍積極尋找其餘4位失蹤者。新北消防局今天加派256人進行地毯式搜索。

消防局今晨全力調動7個大隊人力，分別分配7個重要搜救地點，第一大隊24名人員負責搜索虎豹潭古道、第二大隊23人負責搜索壽山宮、第三大隊25人負責搜索泰平農場、第四大隊41人搜索三水潭、第五大隊28人負責灣潭古道、第六大隊43人搜索料角坑、第七大隊24人負責搜索灣潭公車站牌周邊，共出動256人員。

新北市雙溪區虎豹潭昨（16）日下午發生6人落水失蹤，新北市消防局徹夜搜索，今（17）日上午6時30分，有民眾在料角坑六和橋下攔截點的攔截索上發現疑似1具成年男性遺體，搜救人員趕抵將屍體拉起，送往八堵礦工醫院，經家屬確認為45歲鐘姓男子。

新北市長侯友宜上午7時抵達前進指揮所，在聽取搜救進度簡報後表示，經過昨天整夜到今天早上，在距離現場「梳子壩」6、700公尺處，發現一位失蹤的大人OHCA送醫。

侯友宜說，今天泰平山區的雨勢仍然不小，溪水非常湍急，動員560名警消弟兄及15艘船艇、5架空拍機，增援救援能量，將分7個搜索點和幾個有可能的地方設攔檢點持續搜尋，期待今天能快速把4位還沒發現的失蹤者找到。