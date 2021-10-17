高雄市鹽埕區「城中城」大樓於10月14日發生大火，導致46死41傷。行政院長蘇貞昌今（17）日召開政院會議並表示，將全面檢討老舊住商混合大樓且有部分空間長期荒廢的危險建物，強化建管、消防檢查及都更制度不足之處，中央、地方一起合作改善。

蘇貞昌要求，內政部與地方政府共同盤點全國老舊建物，若已有公安疑慮處，內政部立即啟動防護作為，並督導地方政府加強公安檢查，環境清理與消防避難演練。

蘇貞昌說，若法律有不及之處，應加以修法，並盡快提案送至立院審議。內政部及地方政府也要協助危樓住戶搬遷，優先提供租金補貼、社宅、包租代管等政府資源。

蘇貞昌表示，若有無管委會的複合用途建築，各地政府應即刻啟動相關管理工作，也要推動強制成立管委會的修法工作，並在修法完成後完成各管委會的成立作業，建立自我管理系統。

蘇貞昌說，若經評估，屬環境惡化、使用複雜的建築，將優先納入，推動公辦都更，並補助地方政府必要規劃經費，儘速啟動建築更新。