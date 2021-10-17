海運運價下滑 義烏掀發貨潮

2021年受疫情與運價飆漲影響，貨櫃「一櫃難求」已是大陸出口企業的共同難題。但10月以來，連續上漲15個月的海運運費出現下滑，讓全球小商品中心、全球最大的耶誕用品集散地浙江義烏「總動員」，業者掀起發貨潮，倉庫也塞滿來自各地的貨物，卡車絡繹於途忙著送貨。

大陸央視報導，做為觀察大陸出口情況的晴雨表，目前義烏港共有倉儲面積43萬平方公尺，從義烏市場採購的貨物中，有1／3從該處發往全球。每年9月、10月更是義烏外貿訂單出貨的旺季。

儘管已屆年底歐美消費旺季，但先前義烏業者苦於國際運費高漲及貨櫃短缺等問題，出貨並不順暢。近期大陸實施「能耗雙控」引發限電限產，加上美國祭出「90天刺激」方案全天候疏運下，讓市場供需消長出現變化，歐洲線、美西線、美東線等三大航線基本運價，同步走跌。

國際運價走跌令義烏業者抓緊良機趕緊出貨。目前義烏港內的倉庫塞滿來自各地的貨品，滿載貨物的卡車來回穿梭，一位貨車司機表示，他從前一晚就來到這裡「卡位」排隊。浙江義烏國際商貿城的業者表示，從9月中下旬開始，赴美線的運價降幅較大，從3萬多美元降至2萬多美元，且貨輪艙位也有了，「現在國外客戶頻頻催促我們及時出貨，加上訂單也比之前多，不會再受運費問題的顧慮」。

報導也提到，國外港口擁堵情況還未緩解，運價雖出現短暫回檔，但依然處於高位，缺櫃現象也還時有發生，這讓運送周期更短、運費穩定的中歐班列，成了不少外貿企業的選擇。截至2021年10月1日，中歐班列義烏平台年內累計開行1004列，發運82800標準箱，發運櫃量年增長57.7％。