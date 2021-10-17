新北雙溪虎豹潭16日溪水暴漲，導致參與「大自然體驗營」的31人當中，2名大人與4名孩童被沖走失聯，今天（17日）早上已尋獲一名45歲鐘姓男子的遺體，與一名蔡姓9歲女童，目前仍在搜救另4人，不料主辦單位「天大地方自然公司」的臉書粉專「大方體驗自然」，竟偷偷將學童在溪水內遊玩、未穿著防具、救生衣的照片刪除，又於2小時後關閉粉專，讓網友直呼「好扯！」

有網友發現，「大方體驗自然」10月7日在粉專貼出學童從高處跳水的照片，雖有家長陪同，但周圍未準備安全措施，被質疑不安全，事發後官方於16日晚間10時許立刻將貼文、照片刪除被抓包，也有網友即時備份照片。

網友紛紛湧入粉專留言「剛看到沒戴護具的照片怎都刪除了」、「直接關粉絲團卸責比較快 刪照片太慢了」、「收錢辦活動，出事國家救，現在忙著刪照片，真-計畫通~~讚啦」、「玩水很危險，氣象報告都不用看嗎？」、「親近大自然是好事啦 但是要注意氣候啊」、「刪光光了，難怪看不到」。