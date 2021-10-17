台中再傳長者接種AZ疫苗第二劑後猝逝個案，一名79歲中風男在接種AZ第二劑後8天於家中過世，雖然死亡診斷為自然老衰，但家人質疑是疫苗造成，於16日提出疫苗注射受害救濟申請，台中市衛生局也協助蒐集相關病歷資料送中央審查，以釐清死因與疫苗相關性，這也是台中市接種AZ疫苗第二劑死亡第6案。

台中市衛生局表示，這名79歲男子有中風病史，9月28接種AZ疫苗第2劑後隔日曾出現腸胃不適，30日就診後症狀改善，但10月5日早上家人就發現他已無生命徵象，經相驗死亡診斷為自然老衰，唯家人有意申請受害救濟，台中市政府也協助後續申請事宜及請民政局進行慰問關懷。

台中市衛生局統計截至17日上午8點，台中市新冠疫苗第一劑接種人數為177萬1265人，全人口涵蓋率達62.89％，完成第二劑接種人數為63萬5541人，第二劑涵蓋率為22.5％。

而目前接種後不良反應通報，AZ疫苗有672案，其中有100案為死亡，第二劑死亡達6例；而莫德納疫苗通報數計162案，死亡22案，另，高端疫苗通報數計42案，含含死亡2例；BNT疫苗通報數則有107案，含1例死亡。

台中市衛生局強調，對於疑似疫苗接種後死亡個案，都會主動關懷並發放慰問金，並尊重家屬預防接種受害救濟意願，協助蒐集相關病歷資料送中央審查，以釐清死因與疫苗相關性。