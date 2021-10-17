立委黃國書今天凌晨在臉書宣布退出民進黨，並不再尋求連任下屆立委。黃國書表態不再參選連任，該選區立委將由誰接任？藍綠群雄並起，綠營以江肇國、黃守達等最受看好，藍營年輕一代以羅廷瑋最有可能，李中是否會捲土重來備受矚目？立委六選區政壇將再掀起藍綠群雄爭霸。

李中本屆參選立委敗給黃國書，下屆是否會捲土重來？（陳世宗攝）

黃國書曾任4屆議員，並在第5屆議員任內參加立委補選後當選，再連任2屆立委迄今，黃國書基層實力雄厚不再尋求連任後，其選區立委由誰接任？

民進黨可能接棒人選，目前以市議員江肇國機會最大。(陳世宗攝)

黃國書隸屬台中立委6選區，目前市議員有民進黨中西區的江肇國、黃守達，東南區則有何敏誠、邱素貞及鄭功進；因東南區3人表態下屆將交棒給子女，這3位老將是否會轉戰立委？後續尚待觀察。

國民黨目前中西區市議員張彥彤以及東南區李中、羅廷瑋，李中本屆參選立委敗給黃國書，下屆是否會捲土重來？選區其他議員是否參選？羅廷瑋雖是新任議員，但問政都攸關全國性的議題，他選民服務及網路聲量高，是否將更上層樓備受矚目。