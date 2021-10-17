ATP、WTA共站的印地安泉網球賽，寶島好手謝淑薇與比利時搭擋梅騰絲（Elise Mertens）一路殺進女雙決賽，兩人以7比6（1）、6比3擊退俄羅斯庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）／芮芭琪娜（Elena Rybakina），生涯第3度在這項賽事雙打奪冠。

謝淑薇與梅騰絲是大會女雙第2種子，在印地安泉女雙除了16強賽被逼到搶10，其餘場次都是直落二勝出，之前分享很享受這場比賽練球、比賽氛圍的她，女雙決賽獲得現場球迷支持，而且不少球迷來自台灣，用中文喊聲替她加油，賽後她也感謝球迷到場支持，也透露在前搭擋史崔可娃（Barbora Strycova）引退後，要找梅騰絲搭擋時，心情緊張到像在「求婚」，已經蠻了解謝淑薇幽默感的梅騰絲，也笑著說：「當然願意呀！」

謝淑薇也透過臉書粉專分享奪冠心情，寫道：「很開心能再回來這裡比賽，擁有很多很有趣的開心時光，跟愛麗絲跟整個團隊，還有所有的球迷們，謝謝你們的支持，那些我們一起笑著的有趣的瞬間，為今年的印地安泉劃下美好的句點！！」

謝淑薇、梅騰絲今年合作後，已經在大滿貫等級的溫布頓錦標賽、WTA千分等級印地安泉兩項大賽雙打奪冠，這次兩人可以進帳41萬4500美元獎金（約1159萬台幣）獎金，也確定取得年終賽參賽資格。

謝淑薇生涯已經打下30座WTA巡迴賽女雙冠軍，三次在印地安泉掄元，搭擋都是不同人，前兩次分別是2014年與中國大陸彭帥、2018年和傑克史崔可娃，有趣的是，謝淑薇也3度在溫布頓女雙奪冠，搭擋也是彭帥、史崔可娃和梅騰絲。