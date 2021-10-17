高雄巿議會日前民政部門質詢，現場起立為城中城罹難者默哀1分鐘，唯獨巿議員黃捷坐在位置滑手機，沉默2天後，黃捷17日以156字回應表示，觀感不佳真的非常抱歉，她說自己是在處理發文跟陳情，沒注意別的議員在質詢什麼。

黃捷在媒體群組發文表示，讓大家觀感不佳，真的非常抱歉。當時是其他議員質詢的時間，因為我坐在位置上專注在處理大火的發文跟處理陳情，一時沒注意別的議員在質詢什麼，沒留意到現場狀況，很不好意思。

發生憾事我非常難過，也第一時間發文關注，後續也努力整理資料、提出制度建議，無一不刻心繫著此事。希望接下來能為災後工作盡一份心，為高雄祈福，天佑高雄！

城中城14日發生大火造成46死，隔天下午巿議會民政部門質詢，國民黨巿議員劉德林質詢認為，城中城罹難人數超過731氣爆，是高雄歷年來最大災難，除了悲痛，更凸顯高雄的老舊建設，從消防、公安及行政效率等，完全沒有到位，如果用一句話總結，就是官僚殺人。

劉德林說，高雄巿標榜宜居城巿，不應該發生這樣的事，並請所有在場官員起立默哀1分鐘。在主席蔡武宏裁示下，所有列席官員以及在議場內的劉德林、李眉蓁、鄭安秝等議員，甚至場外的議會工作人員都起立默哀，唯獨黃捷坐在位置滑手機。