隨著班西蒙斯回到七六人報到且通過新冠檢測，下一步就看他能否出席18日球隊例行訓練，然後瞄準新球季上場比賽，就算外界預估班西蒙斯沒打算再替七六人出賽，七六人總教練瑞弗斯卻沒打算放棄，仍在努力說服班西蒙斯重披七六人戰袍。

「我們必須這樣做，身為一名總教練，我真的很為難，對嗎？」瑞弗斯表示，「但我們還是需要這樣做，第一步先讓班西蒙斯通過新冠檢測，然後下一步讓他融入到球隊當中。」問題是瑞弗斯似乎沒有考慮到七六人其他球員的感受，尤其是恩比德。

畢竟最近才又謠傳，班西蒙斯在上季東區準決賽G7前夕，故意裝作跟可能確診的按摩師接觸，希望自己可以因為觸發健康與安全協議缺陣，對此瑞弗斯選擇幫班西蒙斯講話，「儘管我不能代表我們所有人說話，但當時我確實沒有那種感覺。」

「我永遠不會放棄大名單當中任何一個球員，我做不到，不管球員怎麼說，班西蒙斯已在大名單內了，」瑞弗斯表示，「我的工作就是讓每個球員都相信，現在只有團結在一起的球隊，才有辦法贏球，不管球員是否想留在這裡，我都要讓他知道。」