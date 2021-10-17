高雄鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨發生嚴重大火死傷慘重，近日陸續有民眾重回火警現場收拾重要物品，現年60歲的許姓婦人火警當天因為弟弟中風到醫院幫忙照顧，所幸逃過一劫，許婦表示，因為自己的身體狀況也不是很好，此次返家主要是拿回隨身藥品，其他東西後續再慢慢回來收拾。

許婦指出，她自己行動不便，且因爲心臟疾病有裝心導管，也有在洗腎，因爲弟弟中風住院，發生火災當天，他在醫院照顧弟弟才逃過死劫，重回現場時發現房間雖然沒有被火燒過的痕跡，但整間房被煙燻個漆黑，她只能先拿回平時服用的藥物及零錢等重要物品，其他東西後續再慢慢回來收拾。

被媒體問及火災後的居住及賠償問題，許婦表示，她在城中城已經居住很長時間，她住在10樓房間，是當時哥哥留給她的房子，可以逃過一劫保住性命已經相當幸運，目前沒有想那麼多，之後再慢慢打算。

另外，還有一位67歲的郭姓男子17日上午也回到家中收拾重要物品，回憶當時他值大夜班下班回到家城中城已經整棟起火，隨後看到鄰居成為一具具屍體被抬出來，郭男感嘆「真的悲從中來！」，他已經在城中城居住約40年，房內除了被煙燻黑外，所有物品大致都還保留完整，但家電太過笨重無法搬動，所以只能先將隨身的重要物品拿走。