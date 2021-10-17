長征2號丙（長征2C）運載火箭據說8月底時搭載高超音速滑翔體進入太空

中方據說約在8月時，藉由長征2C火箭，將高超音速滑翔體送上太空軌道，以測試「部分軌道轟炸系統」（Fractional Orbital Bombardment System，FOBS）。

據《金融時報》（Financial Times）和《動力》（The Drive）網16日報導，要是這類系統發揮戰力，將可以趁如美國等猝不及防的狀況下，在全球突襲任何目標。報導說，雖然中方測試的高超音速滑翔體偏離了目標幾十英里，但由於它顯然仍在研發階段，因此不免令人憂心。

由於「部分軌道轟炸系統」不僅能避開飛彈防禦系統，甚至許多預警系統，發動難以預測的突襲，因此一直受到高度關注。報導指出，中方研製的高超因素滑翔體具有高機動性，根本無從預測，它們以極高的速度從太空軌道到大氣層，能飛行數千計公里，以打擊目標。更複雜的是，它們能從南極，而不只是美國部署多數彈道飛彈預警，追蹤和防禦系統的北極發動攻擊。

由於美國攔截的主要是傳統彈道飛彈，因此要攔截這類系統可能具高度挑戰性。如果高超音速滑翔體結合「部分軌道轟炸系統」，就可以避開攔截系統，穿越大氣層，一舉打擊最後目標。

美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall ）暗示，北京正在研製新武器。他說，北京獲得很大的進展，其中包括從太空進行全球打擊的潛力。不過，他不願提供細節，只說中方正在研製某種類似蘇聯先前曾為冷戰部署，但後來放棄的「部分軌道轟炸系統」。