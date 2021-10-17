不少人騎車都會在安全帽上加裝行車紀錄器。近日一名女網友表示，某日無意間查看男友機車行車紀錄器影像，卻意外發現男友騎機車買檳榔，「順便」拍檳榔西施，且還接連光顧兩間檳榔攤，令她忍不住問「行車紀錄器是這樣用的嗎？」
原PO日前於臉書社團《爆廢公社二館》分享男友機車行車紀錄器46秒影片，只見男友停在路邊，向一名穿著紅色比基尼的辣妹購買香菸，接著騎車前進不到100公尺後，又向另一家穿著橘色比基尼的辣妹購買檳榔。
由於兩家的檳榔西施穿著都十分清涼，令原PO十分不解，「說要買來當行車紀錄器，結果都拿來拍什麼了？行車紀錄器是這樣用的嗎？」
貼文曝光後，立刻引起上千網友議論，「男友根本老司機」、「這排的都很讚，每次經過頭都轉不回去」、「這是行車紀錄器正確使用方式」、「男友超專業」、「建議要拍這個鏡頭請調高一些！謝謝」、「不要剝奪男性唯一的樂趣啦」；留言中也有人透露影片的所在地點，「這是台中的大里，內新橋旁74下面」。
另外也有不少眼尖的網友發現，原PO的男友在第一家檳榔攤消費完後，卻跳過第二家，直接向第三家購買，原PO則以「男友說因為第二家是的店員是阿嬤，所以跳過」回應。
★《中時新聞網》提醒您！嚼檳榔有害健康，請勿過量使用。
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