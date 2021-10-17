日本38歲「戲劇女神」深田恭子，今年5月底突然宣布罹患「適應障礙症」後便全面暫緩演藝活動，經過休養才在近日回歸為電影宣傳。而近日她受邀登上綜藝節目宣傳電影時，以一襲甜美又性感的透視裝出席，再度獲得大批民眾的討論。

深田恭子近日為宣傳新電影《劇場版魯邦的女兒》頻頻登上節目，於16日所播出的《新しいカギ! ゴリエ＆深キョン＆金メダリストが新作コントに登場SP》的節目中，深田恭子一出場便吸引目光。只見她當天穿著一件蕾絲透視馬甲洋裝，搭配一頭浪漫長髮，散發一貫的女神魅力；但經過強光一照，內搭白色的BRATOP與凹凸有致的好身材一覽無遺，整體造型優雅又不失性感，加上她在節目中與主持人逗趣的互動，使她獲得大批觀眾的好評。

網友紛紛留言「深田恭子真可愛」、「可愛的恭子又回來了」；另外，也有不少粉絲十分關心她的身體狀況，表示「雖然瘦了很多依然很美」、「健康最重要，千萬別太瘦」、「好心疼喔！身材都削瘦了一圈」、「看來她的壓力還是很大」。

深田恭子出道多年甜美又性感的形象深植人心，儘管先前曾爆出緋聞依然不影響她的高人氣，但今年5月她卻透過經紀公司宣布罹患「適應障礙症」而停止工作，期間還遭人爆料曾多次看到她在住家附近的公園獨自哭泣，讓粉絲們相當擔心。

經過近5個月的調養，深田恭子雖在近日復出上工為電影宣傳，但身心狀態疑似還沒完全康復，本月初就曾被拍到與友人聚餐後纖瘦又虛弱的私下模樣，讓不少人擔心她現在復出是否太過勉強。

另外，這幾日深田恭子還被目擊獨自現身東京的一所高級超市購買生活用品，途中遇到男粉絲向前搭訕要求合照，深田恭子雖委婉拒絕但表情卻有些驚恐，甚至希望男子「不要因此恨她」，而引起網友熱烈討論。