前總統陳水扁開啟斜槓人生，於廣播電台主持「有夢上水」節目，桃園市長鄭文燦17日參加專訪，大談成長歷程、自由戀愛、學運啟發等。陳水扁提問「2024會缺席嗎？」鄭則笑回，不管什麼職務都會盡力，更認為2024年有機會是3黨角逐。

鄭文燦首先談及，家中有7個兄弟姊妹，他小時候都跟阿嬤擠在一起睡，打工賺的第1份薪水就是拿給阿嬤，家中負債累累，他跟媽媽去借米常常被拒絕，兒少時期家中的經濟狀況相當不好。在台大的求學時期，因常參與社團運動，突然不想當工程師，毅然決然轉系踏上改革從政之路。

「我要去做社會的良心」鄭文燦表示，前幾天遇到大學當年同寢室的同學，他說很深刻的記得鄭說過這句話。陳水扁反問，但聽說鄭轉系是為了要追女朋友？鄭趕緊回應，不是為了追女朋友才轉系。

鄭文燦記憶力甚好眾人皆知，他也透露記性好的秘訣就是透過「圖像記憶法」，要記住一個人的名字就要連當天跟他第1次見面的場景一起記下，就不容易忘。

對於2024總統大選的意願，陳水扁問道「2024年會是南北戰爭還是桃園內戰？」，鄭文燦說，他一畢業就加入民進黨一轉眼的快30年，看過太多自己人的競爭，如民進黨許信良、彭明敏；國民黨4大天王馬英九、王金平、朱立倫、吳敦義；蔡英文、蘇貞昌。

鄭表示，蔡英文及蘇貞昌從競爭對手變成一個團隊，對民進黨來說團結最重要，反觀國民黨到現在各候選人還在吵一中原則，他認為2024總統大選除了國、民兩黨的軸線外，有可能再加上民眾黨。

陳水扁趁機發問「2024會參選嗎？」鄭笑回，不管做什麼職務都會盡全力，如2004年他擔任陳水扁競選發言人、2008年擔任謝長廷競選發言人等，他表示，2022年這關要通過才有2024年，強調1個團隊、1個目標。